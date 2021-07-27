彰化縣永靖鄉一名田姓男子，2019年1月在大陸福建與陸配陳女訂婚，同年5月田男將陳女接到台灣團聚並登記結婚，沒想到時隔半年陳女就被田男抓到外遇，憤而提告要訴請離婚，而檢方審理時陳女辯稱自己患有婦女病，無法行房因此不算外遇，但遭法官駁斥，認為兩造已分居1年半以上，對於未來婚姻無法達成共識，洵屬有據，應予准許。

根據判決書指出，田男與陸配陳女在台僅融洽相處半年，陳女就開始頻繁多天在外過夜，2020年1月更獨自搬到外面居住，田男打電話關心卻被陳女冷回說，住親戚家比較開心，明確表明已經不想回家，同年5月田男在街上目睹陳女被一名男子承載，才恍然大悟妻子根本外遇與男人同住。

而陳男撞見後怒打電話向陳女查問此事，沒想到陳女竟回說就是想跟該名男子在一起，男子怒而提出離婚要求，陳女雖同意離婚，但接連幾次以身體不佳等理由爽約，沒有到戶政機關辦理離婚手續，陳男才會憤而提出告訴請求判決離婚。

法官審理時陳女還辯稱，兩人並非一直沒有互動，幾個月前才借田男2萬塊，一般夫妻吵架很正常，還大言不慚的說，她本身患有婦女疾病(非典型麟狀上皮細胞發炎)，無法行房事怎麼外遇，她懷疑田男在外與其他女子交往，才會發生爭吵，僅短暫住在姊妹家，兩人關係沒有到完全破裂的程度。

法官審酌，陳女辯稱是因罹患婦女疾病無法行房事，但其提供證明病歷無法證明被告所主張無法行房事，且田男與陳女吵架原因是因陳女離家不返家，認為兩造已分居1年半以上，被告無任何具體行動表示願意返家與被告共同居住，對於未來婚姻無法達成共識，洵屬有據，應予准許。