新竹一名人妻與身為同事的高中同學發生婚外情被老公發現，2人LINE上鹹濕對話和私密自拍讓該人夫大受打擊，憤而向小王提告求償，但小王辯稱露骨、挑逗的言語只是朋友之間的玩笑話，並沒有侵害到人夫的權益，但新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信小王的說詞，經審理判小王應賠償人夫45萬元。

人妻偷吃高中同學，夫見LINE中鹹濕對話崩潰提告。（圖／中時資料庫）

根據判決書內容指出，本案人夫意外發現自己的老婆與同事小王，自2020年5月起透過LINE互傳私密自拍照給對方，其中還包含許多鹹濕的話語，像是「這屁股是我要摸的」、「可以給我看多一點的屁股ㄇ」、「能去我早就弄倒你了」、「妳想看ㄐㄐ照啊？」「好想拉吉（舌吻）妳」等，讓人夫心碎不已，痛批小王的行為撼動了他的家庭生活，導致夫妻關係瀕臨破裂，所以決定提告求償60萬元精神撫慰金。

對此小王供稱，他與人妻高中時曾短暫交往，2012年到2014年間又再次成為男女朋友，後又因故分手，至今雙方分手多年，只是普通朋友，因此嚴正否認對話男主角是自己。另外小王也強調，就算有些言語較露骨挑逗，也無法認定對話雙方間有感情愛意，只是出於朋友間玩笑、嘴砲的詞彙罷了，根本沒侵害到人夫權益。最後，小王更反咬人夫，在未經過人妻的同意下取得對話記錄，有妨害秘密之嫌，不可以此作為證據使用。

但新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信小王說詞，看到他傳送「又要硬了」、「妳這性感小賊」、「我愛妳啊」等話語，人妻回傳「雞雞好忙碌呀」等言詞，外遇事實擺明就在眼前，因此判其應賠償人夫45萬元。