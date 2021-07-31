嘉義市1名越南籍配偶小芳（化名）去年起與1名同為越南籍的男子發生婚外情，該小王現年30歲，整整比小芳丈夫小29歲，不但是非法居留台灣，還已婚有孩子；該丈夫後來雇用徵信社發現2人偷情，並崩潰得知3個月內已發生6次性行為，法院認為侵害配偶權事實明確，判小王須賠償40萬，全案可上訴。

判決書指出，該丈夫現年59歲，與小芳在2013年結婚、育有1子，他在去年偶然發現小芳竟與1名同為越南籍的男子發生婚外情，且該小王還是非法居留於台灣、且也已婚有小孩，而小芳向對方隱瞞自己已婚的事，陸續與小王發生性行為6次，遭丈夫一狀告上法院。

小芳在法庭上坦承婚外情，並承認與小王發生6次性行為，其中發生關係的場所包含她的家中、朋友家中、小王的哥哥家中與飯店等等，在法庭上一一詳述出來；此外，該丈夫事後也請來徵信社跟蹤偷拍，果然也拍到該小王當眾在大街上親吻臉頰、雙手環抱小芳的照片。

該丈夫認為小王侵害配偶權並索賠100萬精神撫慰金，嘉義地方法院勘驗各項事證，認為小王侵害人夫的配偶權事實明確，判小王應賠償人夫40萬元，全案仍可上訴。