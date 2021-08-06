台北知名整形診所美女醫師提告，指責同是醫師的老公，聘請前女友黃姓女子到自家的診所工作，還一起到韓國、日本同遊，她要求黃女及老公賠償100萬元，台北地方法院認為黃女破壞婚姻情節重大，判黃須與男醫連帶賠償40萬元。可上訴。

美女名醫主張，老公對她亳無信任、尊重、經常出言羞辱她，在診所員工面前給她難堪，且疑神疑鬼，找徵信社跟監，並到她工作處所查勤，又片面聯繫她之同事、朋友，散佈她外遇等不實消息。

她表示，2018年老公不顧她反對，執意聘請其婚前交往的黃姓女子到他的診所工作，又堅持購屋讓前妻住隔壁，且男醫數次謊稱至大陸工作，卻和黃女同赴韓國、日本等地遊玩，她與對方曾簽署離婚協議書，並從前年分居至今。

她提起的離婚訴訟部分，一審台北地方法院駁回請求，上訴後，二審高院審酌兩造婚姻關係致生破綻，主要肇因於男醫師不信任妻子，又散佈她與他人交往之不實消息，末給予她應有之尊重，且車男隱瞞妻子四度與黃女出國同遊，判准離婚。

美女名醫民事求償部分，北院認為黃女與男醫一同出國同遊、同宿之行為，衡諸社會通念，顯已逾越一般男女社交行為，其等所為男女私情往來行為，足以破壞婚姻之圓滿狀態與幸福，情節重大，判決連帶賠償40萬元。