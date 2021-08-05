1歲半寶寶第一次聽《小金魚逃走了》便能立刻指出小金魚位置。基金會的教師們大為欣慰(愛慈基金會提供)

5月19日全台進入三級防疫警戒以來，弱勢家庭、社福機構因為捐款減少，情況雪上加霜，信誼基金會董事長張杏如透過各縣市社會局推薦，聯繫挹注0至12歲「兒少安置教養機構」金錢、學習資源和清潔保健用品，目前已贊助13所兒少安置教養機構。

根據聯合國教科文組織報告顯示，由於疫情，2020年全球188國約17億兒童的教育受到嚴重影響；多項研究更指出，孩童的閱讀和口語表達能力嚴重落後，例如英國國家教育研究基金會發現疫情期間6至7歲學生閱讀和數學程度平均落後了2個月，弱勢學童更落後了整整7個月。

位居台北車站附近的愛慈社會福利基金會，安置了18個月以下疑似愛滋寶寶、毒品寶寶和保護性寶寶，以及18歲以下的「特殊需求兒少」。愛慈基金會執行長鄭敏菁表示，這次疫情來得又快又急，不僅孩子的固定心理諮商被迫暫時中止，長期以來社會捐助書籍與教玩具也較匱乏，孩子們長時間待在安置家園，不能外出發洩體力，漸漸不安躁動。信誼捐贈的書籍、教具與玩具猶如及時雨，除了舒緩工作人員的壓力，孩子們的情況也顯著改善。

鄭敏菁說，收到捐贈物資的第二天，一位孩子手上便戴著自己親手用編織器做的幸運手環，過兩天還送給社工和其他孩子；有位孩子因為收到的最新桌遊難度較高，靜下心來花一整天時間去研究玩法，並教其他孩子一起玩；一位1歲半寶寶第一次聽老師說《小金魚逃走了》便能立刻指出小金魚位置。基金會的教師們都大為欣慰，也很感謝信誼的及時紓困。

張杏如長期致力兒童早期教育，她指出，近三個月來台灣忙著防疫，卻忽視倉促停課對孩童產生的重大變化。她呼籲社會大眾關注孩童停課不停學、學習不中斷之際，更不能忽視弱勢孩童的學習權利。