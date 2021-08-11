江蘇省揚州市成為這輪Delta變異株病毒疫情最重地區之際。病毒源頭南京市，在連續6輪核酸檢測檢將近4000萬人次之下，本土確診病例繼8日歸零、9日2例後、10日0-24時再次歸零，累計發現陽性233人，其中第4輪以後陽性病例，都發生在隔離點，沒有散發病例；多數病例潛伏期不逾8天，江蘇省疾控中心11日研判，除江寧區外，南京市再發生散發病例風險，已大幅降低。

南京11日第22場新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，江蘇省疾控中心急性傳染病防制所所長、主任醫師鮑倡俊解讀了前6輪核酸檢測情況及後續核酸檢測安排。

鮑倡俊表示，南京市前6輪核酸檢測檢將近4000萬人次，期間，累計發現陽性233人，病例主要來自高風險區域人員及其密切接觸者等，其中只在前三輪共篩查出社會面散發病例14人，第四輪至第6輪南京市檢出的陽性均發生在集中或者居家隔離點，沒有在社會面檢測到散發病例。

從本輪疫情病例流行病學特徵來看，病例的潛伏期中位數大多數是在5天之內。除江寧區以外的其他城區，最後一例病例感染者發現隔離時間在7月28日，說明目前未發現感染的區域存在感染的可能性很小。在當前南京市中高風險區嚴格管控情況下，江寧區以外再發生散發病例風險比較低。

接下來，除江寧區仍需要繼續在部分區域，如祿口街道、湖熟街道等進行核酸篩查外，其他各區如果沒有新的感染者出現，暫時不再對普通居民開展規模性篩查。