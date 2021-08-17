新冠肺炎疫情改變航空業生態，中華航空與長榮航空今日宣布，導入國際航空運輸協會的IATA Travel Pass旅行通行證，於全球多個航點啟用試行，讓報到程序更快捷，無紙化也能減少人員接觸。

IATA在疫情期間推出IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，目前已有70餘家航空公司參與。中華航空表示，規劃美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡等8個航點返台航班啟用試行。

旅客可在搭機前下載IATA Travel Pass應用程式，完成註冊程序後，前往指定醫療院所檢測，醫療院所將更新PCR檢測電子報告至IATA Travel Pass，旅客在機場報到時出示，地勤人員即可立即判讀旅客健康資訊，減少人工識別接觸及節省時間，加速報到流程效率。

華航指出，零接觸服務為未來航空旅行重要趨勢，今年4月起與Affinidi電子健康驗證平台合作，於新加坡與吉隆坡返台航班試行數位健康驗證，簡化報到作業。此次與IATA合作，擴大增加歐美航點試行，後續將與IATA依試行情況評估，將數位認證健康程序擴展至更多華航航班。

長榮航空今也宣布，預計9月起巴黎－台北航線試行IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，以因應疫情期間國際旅遊的需求，提供旅客有效率、便利、少接觸的健康認證方式。

長榮表示，各國政府陸續開放邊境後對於防疫政策未曾鬆懈，未來跨國境搭機旅行須備妥疫苗接種及PCR核酸檢測陰性證明將受到高度重視。數位驗證平台可以有效讀取相關資訊，減少人為誤判以及不必要之接觸，在未來旅行將扮演著重要的角色。