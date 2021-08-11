雲林家扶中心2016年在台西鄉成立希望教室，5年多來協助國小、國中、高中學生課業輔導、才藝學習，這些孩子們都學了年烏克麗麗，11日表演給記者會上的來賓欣賞。（周麗蘭攝）

台西希望教室的孩子們把學習烏克麗麗的一幕畫成繪本中的一頁。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心今（11日）捐贈350本《台西希望教室》繪本給雲林縣府，該繪本由家扶的孩子自編、自畫。主委陳燦勳表示，每一學期要發500萬元助學金，不到一個月又開學了，今年疫情嚴重，很難募到現金，目前還有200萬元缺口，如果再找不到錢，他就要向老朋友開口了。

雲林家扶中心2016年在台西鄉成立希望教室，5年多來協助國小、國中、高中學生課業輔導、才藝學習，並提供晚餐，大小孩子們把5年來的點滴畫成繪本出版，11日捐贈雲林縣府文化觀光處350本。

家扶中心主委陳燦勳表示，台西希望教室改變了孩子們，功課進步了，也變得有自信，只要能夠改幫忙孩子的，絕不放棄任何一個機會，雖然困難很多。

陳燦勳話鋒一轉表示，下個月孩子們就要開學了，中心每一學期都要募500萬元，受到疫情影響，今年募集現金特別困難，但再困難還是要努力，該磕頭也要磕頭，如果真的沒有辦法，他就要去找好朋友拜託「你嘛幫幫忙，不然是要怎麼辦？」

他說，每年都要募集1000萬元，真是一件非常艱辛的工作，每一年都要，但這一件事情非常重要，只有教育才能夠改變孩子的未來。

縣長張麗善表示，上個月當她得知家扶中心還缺少 250萬元助學金，她居間介紹幾個基金會，其中有一個有意願，家扶中心已經呈上企畫案，就等基金會慷慨解囊，能夠及時幫忙，孩子們都會點滴在心頭，人人都能當陳樹菊。

雲林家扶每學期發給每名高中職學生助學金6000元、大學及研究所學生1.5萬元，作為繳納學雜費之用，每學期人數約500多名，經費需500萬元上下。