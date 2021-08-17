南台中家扶中心17日舉辦「愛的助學金 尋找助學人」活動，110學年度第一學期目標籌備350萬元獎助學金，憂心尚有7成缺口，受家扶扶助的大專生到場分享求學過程以及未來的期待，希望更多助學人響應愛的助學金教育計畫，號召社會大眾持續捐助，讓250名高中職、大專、碩班同學安心求學。

疫情影響弱勢家庭生計與孩子工讀機會，南台中家扶每學期提供獎助學金減輕家扶學子就學壓力，目前僅達3成目標。

小婕由媽媽扶養長大，家中還有弟弟，生活辛苦，因為經濟壓力關係，媽媽鼓勵小婕捨高中念高職，習得一技之長對未來較有保障，小婕課業佳，考量異地求學增加開銷，加上媽媽原本從事餐飲業因為疫情歇業，家庭經濟壓力更沉重，小婕最後選擇台中的大學就讀。

她盼照顧家人分擔家計，且住家裡省下外宿費，一點一滴存起來能作為將來就讀研究所費用，小婕讀設計系，夢想是朝向動畫界發展，對於大學新生活充滿期待，卻擔憂美術材料、繪圖工具的負擔龐大，除了感謝家扶提供獎助學金外，也會先在校內尋找工讀機會。

南台中家扶主任王金敦表示，家扶孩子受限家庭經濟因素，很多時候可能被迫離早離開校園踏入職場，我們希望匯聚愛的助學金，幫助每位孩子安心受教育。

目前為止，該中心共有119名大專生與71名高中職生申請獎助學金，其中國立大專新生有12人，南台中家扶中心碼支持考上大學的同學加發金榜題名獎助學金1萬元，無論是選擇留台中念書或是到外地求學，助學金都會是很大的支持力量。

受家扶支持的學生小丞，還有哥哥及弟弟分別在大學及高中就讀，家中3兄妹都很爭氣，學業上盡心盡力，哥哥在台大就學，平常會兼職家教賺取生活費，小丞今年也考上台大日文系，成為哥哥的學妹，兩人在台北可以相互照料及打氣。

只是小丞一想到在台北就學，生活費將會是原本就窮困的家庭一筆沉重的負擔，不覺憂心忡忡。

南台中家扶中心感謝台中市中州扶輪社贊助6萬元獎助學金，崇倫獅子會發起300C1區獅子會聯合社服，共有30個分會響應，預計20萬元愛的助學金。

此外，也感謝星月相映姐妹會贊助3萬元獎助學金以及贊助7萬元採買書包餐袋文具100組，滿足小學生開學所需，幫家庭省下一筆支出。

南台中家扶扶幼委員會主委陳昭舒指出，長年關注教育議題，翻轉貧窮世襲需要透過教育，弱勢家庭孩子缺少資源與選擇，但認真努力不輸一般同學，加倍有毅力及韌性，一步步往自己夢想路上前進，謝謝助學人一路相挺。

新學期即將展開，疫情影響弱勢家庭生計與孩子工讀機會，家扶孩子不因家境辛苦自我放棄，求學更加認真努力，考上國立高中、大學，正往自己夢想路上前進，也謝謝助學人一路相挺。