竹山鎮東埔蚋橋上，5日傍晚6點半，發生1名男子從工程車跳下，然後揮舞長棍，作勢攻擊路過車輛事件，讓途經駕駛人飽受驚嚇，於是向警方報案；竹山警分局掌握該名陳姓男子身分，已通知他到案說明。

竹山鎮東埔蚋橋，是位於國道3號竹山交流道往市區的外環道，5日傍晚發生1名男子跳下車，手持長木棍揮舞，作勢要攻擊過往車輛案件；張姓民眾在案發生後，立即到竹山警分局延平派出所報案，並將行車紀錄器拍攝的畫面，張貼在臉日「竹山人聊天室」群組中，隨即引發網友討論，網友紛紛留言「太可怕」、「要小心這輛車」、「要小心」、「騎機車的應該會嚇死吧」。

竹山警分局延平派出所接獲民眾報案後，立即派員前往現場，但未發現該名男子，經積極調閱相關監視畫面釐清案情，已掌握陳姓男子身分，並通知到案說明。

竹山警分局並在「竹山人聊天室」群組，回應警方相關作為，避免民眾恐懼，並呼籲民眾遇到或發現類似案件，請立即與警方聯繫，提供相關資料，警方必將依法辦理。

竹山警分局副分局長郭汶川表示，該名男子 道路上的不當行為，已違反《道路交通管理處罰條例》，於道路上攬阻人車通行，妨礙交通，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；在顯有妨礙其他人車處所停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰。違反《社會秩序維護法》部分，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者，處日以下拘留或萬元以下罰鍰。