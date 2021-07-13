今起全台微解封，振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學表示，雖然微解封，但第一線的醫護仍無法返家，光是台北市昨日晚間，救護車出勤次數就爆量，呼籲民眾繼續保持三級警戒，「我們沒有本錢面對第二波、第三波疫情」。

田知學今（13）早於個人臉書粉專《布農Doc田知學》指出，全國5月19日升至三級警戒以來，今天是微解封首日，雖然叫微解封，但第一線的醫護人員仍堅守崗位，還是沒辦法回家。

田知學說，光是台北市昨（12）日整夜，各大急診室夜未眠，病人不減反增，救護車出勤次數爆量，即便全台已微解封，但對各大醫療院所急診來說，警戒並沒有解除，也沒有本錢解除的，因應大量病人，使得醫護困難度大增。

田知學認為，微解封其實就是沒解封，在疫苗還未普遍施打前，「大家還是繼續保持三級警戒吧！我們不要、也沒有本錢面對第二波、第三波疫情爆發」。

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