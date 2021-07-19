警方防飆勤務查獲飆車族用口罩遮蓋車牌。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

警方在攔查飆車族。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

為數約60部的飇車族18日凌晨企圖聚集台61線崎頂海水浴場前，卻發現前方有警方在防飇臨檢，車隊趕緊迴轉駛離

微解封首個周休2日，飆車族也紛紛出動，至少有3組飆車族群聚苗栗縣台61線西濱快速道路、台1線通霄外環道及台72線快速道路，聚集近百部汽、機車競速飆車，苗栗縣警局出動大批警力趕往驅離，並予蒐證開出31張罰單告發。

苗栗縣局交通隊指出，台61線崎頂段偶而會有外縣市前來的飆車隊伍聚集，這些車輛多半會在崎頂海水浴場前停車場聚集後，再由此出發沿台61線飆車，轄區竹南警分局及交通隊向來把此地列為飆車熱區，在假日都會規畫防飆勤務防範飆仔聚集。

18日凌晨1時30分許，警方在台61線崎頂海水浴場前防飆，當警方攔下3部汽、機車進行盤查時，後方約有60部汽車尾隨準備入場，見狀立即迴轉離開苗栗縣。

稍後，警方於凌晨3時許接獲報案，台1線通霄外環道路及台72線快速公路後龍至苗栗段等2處，有20、30輛汽機車群聚夜遊，警方立即調派通霄、竹南、苗栗及大湖分局組成快打部隊前往處理，當場攔停盤查違規行駛及改裝車輛，總計開出31張違規罰單。

警方表示，其中有4部機車分別使用口罩遮蔽號牌、無照駕駛、使用註銷車牌、逆向行駛及行駛機車禁行車道等違規行為，共開出10張罰單，並函文監理及環保單位召回臨時檢驗改裝排氣管及車體。另逕行舉發21張違規左轉彎罰單，共開出31張罰單。

交通隊長林炎巨指出，經警方深入分析，這些夜遊車輛行駛路線，研判就是先前遏阻的60部車輛，在警方落實防制作為及時阻斷，未衍生其他事端發生。

影片聯結》https：／／youtu.be／1Cjz2LNGwHU。