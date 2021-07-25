苗栗縣政府將從7月26日起封閉建功車行地下道進行整修，來往汽車將改由兩側車道行駛。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從7月26日起封閉建功車行地下道進行整修，原本禁行汽車的建功路南側車道，將暫時開放汽車行駛。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從7月26日起封閉建功車行地下道進行整修，來往汽車將由旁側汽機車混合道行駛。（謝明俊攝）

苗栗市建功車行地下道月前遇大雨出現積滲水現象，縣府工務處經過會勘決定將封路整修，並從26日起第1階段封閉汽車專用地下道動工，施工期間，所有來往縣府路及玉清路、中正路的汽車，都改行汽車機車混合道，待汽車專用道完工後，將第2階段封閉混合車道施工，縣府請民眾注意改道。

據悉，苗栗市建功車行地下道，是聯結縣府大樓辦公區至中正路、玉清路等方向的重要通道，因橫越鐵道下方所建置，地勢較低漥，一旦積水將造成交通堵塞，嚴重影響縣府對外交通，日前，苗栗連續降下梅雨滯留鋒面帶來大雨，車行地下道出現滲水現象，引起縣府重視動工搶修。

縣府工務處表示，建功車行地下道整修工程將分成2的階段施工，第1階段將封閉車行地下道主線施工，從7月26日至9月18日施工，第2階段則從9月18日起至10月28日止，施工區域為建功地下道兩側混合車道及機車道，以及及建功地下道兩側縣府路迴轉道。

經過工務處召集警察局等單位現場會勘後決定，原本禁止汽車通行的建功街開放汽車通行，磨除禁行汽車標字及牌面。並調整縣府路行駛建功地下道混合車道至玉清路號誌，同步實施綠燈開放，配合左轉、直行箭頭綠燈以導引用路人。

工務處提醒所有用路人，施工期間第1階段，所有來往縣府路及中正路、玉清路的汽車，可由建功地下道汽機車混合車道行駛，第2階段汽車則恢復行駛車行地下道，施工期間，所有汽機車請多利用鄰近替代道路，以免造成交通堵塞。