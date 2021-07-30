中國國家航天局在今（30日）發布最新消息，指在火星上的祝融號火星車，以及提供中繼通訊服務的天問一號環繞器都狀態良好，各系統工況正常。祝融號火星車會於本周到達並穿越石塊、撞擊坑、沙丘分布密集的複雜地形地帶。

祝融號火星車目前已經在火星表面工作75個火星日，天問一號環繞器則是在軌運行372天。國家航天局有說明祝融號火星車近期的動向，其在上星期行駛至巡視探測途中的一處沙丘，並對其進行相關科學探測。祝融號火星車會在完成對該處沙丘地貌科學探測後，繼續向南移動。

大陸國家航天局表示，地面飛控人員後續將依據每日獲取的導航地形圖像，完成祝融號火星車視覺定位和移動路徑規劃，控制其安全穿越上述的複雜地形。如果祝融號火星車路過感興趣的科學探測目標，將會利用表面成份探測儀和多光譜相機等科學載荷開展詳細探測。而在穿越途中，祝融火星車亦會使表面磁場探測儀、火星氣像測量儀、次表層探測雷達等開機工作，獲取科學數據。