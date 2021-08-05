大陸上海一名男子日前開藍寶堅尼載女友外出，豈料行駛在高架橋上時，他的藍寶堅尼突然起火，情侶倆發現後趕緊下車，而整輛藍寶堅尼很快就被大火吞噬，但男子卻似乎完全不心疼，全程只顧著安慰女友，霸氣模樣在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，上海市一名男子在本月1日駕駛藍寶堅尼(Lamborghini)載女友出門，豈料約凌晨1時20分，行經上海南北高架北京西路出口處時，愛車後方竟突然冒出火光與煙霧，情侶倆發現後便趕緊下車，只見火勢越來越大，男子立即趕緊報警求助。

經過的民眾也將現場畫面拍下，只見情侶倆下車後，迅速地站在車後方約10公尺遠的地方，而男子第一時間並未露出擔心的神情，反而是冷靜的安慰女友，霸氣舉動也讓不少人看傻。據了解，這輛藍寶堅尼是在行駛中突然自燃，要價至少人民幣600多萬元（約新台幣2578萬元），警消到場後，藍寶堅尼早已被燒成廢鐵，起火原因目前仍在調查。

而男子站在跑車旁觀火的模樣，在微博上引發討論，也有人猜測，這一輛藍寶堅尼可能是男子租來的，不少網友表示「撩妹撩到火了」、「能買的起這輛，就不差再買一輛的錢」、「這應該是LP750，700萬人民幣左右」、「這種車應該都有保險理賠」，還有人指駕駛的作法很不錯，女友的生命安全當然比車重要。