受颱風盧碧影響，屏東5日受豪雨侵襲，幸尚未傳出嚴重淹水災情，不過疑似因天雨路滑，國道3號北上410K竹田段早上10點47分發生一起2車擦撞車禍。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

受颱風盧碧影響，屏東5日受豪雨侵襲，幸尚未傳出嚴重淹水災情，不過疑似因天雨路滑，國道3號北上410K竹田段早上10點47分發生一起2車擦撞車禍。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

受颱風盧碧影響，屏東5日受豪雨侵襲，幸尚未傳出嚴重淹水災情，不過疑似因天雨路滑，國道3號北上410K竹田段早上10點47分發生一起2車擦撞車禍，警消獲報到場後發現1名男性傷者，其肢體疼痛但意識清楚，已送醫救治，肇事原因尚待警方釐清中。

警方指出，10時39分接獲通報稱，有台小客車（A車）行駛國道3號北上經410K竹田段時，自撞內側護欄，當下駕駛自行下車站於外側路肩待援，約經10分鐘後拖救車到場進行拖吊作業，而駕駛小貨車（B車）的葉男見前方有拖吊作業後，想切換車道離開。

不料，當葉男切換往外側車道時，因前方車輛煞車減速，他也跟著煞車，但卻隨即失控撞擊站於外側路肩的A車駕駛而肇事，A車駕駛受傷送醫治療，幸送醫當時尚有意識，且無生命危險。

警方表示，B車駕駛人經檢測，酒測值為零，後續由竹田分隊處理中。而警方也藉此呼籲，駕駛人行車時遇雨應適度減速並拉長跟車距離，勿任意變換車道並避免緊急煞車，以維行車安全。