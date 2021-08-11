行政院長蘇貞昌7日前往視察「0806水災中央災害應變中心」，要求各部會持續緊盯相關應變作為，並與中南部縣市首長視訊，了解各地防災整備情形。對此，台北市議員王鴻薇表示，氣象局警報都發布五天，中央才進行一級開設，且蘇貞昌視訊點名一天後，隔天就解除一級開設，「不知道這是不是在開身體健康的？」

受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流接力帶來豐沛水氣，中南部連日大雨，許多地區都傳出災情，王鴻薇昨（10）日在臉書發文指出，中央於7日進行一級開設，蘇貞昌除了會議上玩視訊點名一天，隔天就解除，不知道這是不是在開身體健康的？

蘇貞昌日前至中央災害應變中心視察，了解各地災情。（資料照／行政院提供）

王鴻薇並提到，此次豪大雨，8月2日中央氣象局下午5點25分針對8縣市發布大雨特報、對1縣市發布豪雨特報，提醒防範大雨、雷擊及強陣風，「蘇貞昌就讓他一直下五天，才一級開設，這個反應速度也慢得太誇張，警報都五天了，中央是還在睡嗎？」

這短短五天，根據農委會統計，累積農損破1億5000萬，各地淹水災情不斷，王鴻薇引用蘇貞昌自己說過的話，「天公伯很公平」人做得好沒淹、做不好就淹；並痛批「身為行政院長，今天全台災情，肯定是你通通沒做好！不檢討還講幹話，你要淹水嚴重的高雄、台南的陳其邁、黃偉哲臉往哪擺？」