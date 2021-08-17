今天通訊軟體流傳一份「院長接見新任警察局長名冊」，羅列彰化、基隆、屏東等8名「新任」警察局長名單，每人有不同的接見時間，每人約15分鐘，從18日下午4時至6時，分批接接見8名新警察局長。然而，這波警察人事尚未發布，原訂本週發布，但在發布前夕外流這份院長接見名單，令人不免懷疑又是綠營黨政高層介入警察人事的惡鬥所致。

根據這份「接見」名單，新任彰化警局長吳坤旭、基隆市劉耀欽、南投縣黃永志、屏東縣劉印宮、澎湖縣陳宗能、台東縣葉超鴻、金門縣廖高江與連江縣郭順德。名單中甚至還有每個人的出生年月日，8人年紀最大62歲、最小57歲。

七月中旬因前台北市警局長陳嘉昌屆齡退休，內政部發布台北市、台中市的新任警察局長人事，其餘因疫情緣故而暫緩調整。原預定在近日分批補派的高階人事，雖已傳得沸沸揚揚，不料卻因一份罕見的接見名單而提前曝光。

據了解，過去行政院沒有院長分批接見新任警察局長的慣例，這次卻被外界形容「面聖」般的分批和閣揆面談，蘇揆此舉讓警界議論紛紛，除名單為何外流，也好奇蘇揆究竟要和各警長「談些什麼」。

蘇揆關心治安，過去兩年數度為了鬥毆、槍擊等治安狀況怒拔警局長，堪稱近年對治安議題著力最深的行政院長。