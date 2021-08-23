年約50多歲葉姓男子平時於新竹線新埔鎮開修車廠維生，因熱愛槍枝，於廠內另闢密室改造具殺傷力槍枝。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

新竹男修車場建密室改造槍枝 基警查獲11長槍、1短槍

年約50多歲葉姓男子平時於新竹線新埔鎮開修車廠維生，因熱愛槍枝，於廠內另闢密室改造具殺傷力槍枝，基隆市警察局接獲通報，前往工廠查緝，當場查獲改造長槍11枝、改造短槍1枝等物，警詢後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新竹地檢署偵辦。

據了解，葉男當兵時就對槍械極具感興趣，在新竹開闢修車廠長達7年時間，經常上網研究、蒐集槍枝構造學習相關知識，並一時興起於廠內建置密室進行槍枝改造，時常至生存遊戲店購買槍枝，更換槍管、彈簧，也利用鋼珠作為子彈，更使用百科全書當作靶紙試射，測試殺傷力。

基隆市警局日前接獲通報，由刑事警察大隊及少年警察隊、第二分局、第三分局共同組成專案小組偵辦，23日見時機成熟，持台灣新竹地方法院核發搜索票，前往葉男經營的汽修廠及住處執行搜索，當場查獲改造長槍11枝、改造短槍1枝，以及改造工具鑽床機1台、未貫通槍管、槍枝零件組1批等證物，經鑑識科鑑驗後，初步鑑定12把槍枝皆具殺傷力，為管制槍械。

警方偵詢時，葉男坦承確實因興趣改造槍枝，但大多拿來打獵用，他說，每一把槍都是自己精心設計、打造，相當珍惜，並未對外兜售。葉也表明，長槍在射擊時比短槍準確，偏愛改造長槍，因此，員警大多於現場查獲長槍。警詢後，全案依法違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送新竹地方檢察署偵辦。

基隆市警察局長林炎田表示，警方將持續查緝非法槍械，有效打擊不法，呼籲民眾，若發現有可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。