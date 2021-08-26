台北市政府警察局大安分局偵查隊趙姓小隊長，今年3月間查獲吳姓嫌犯擁1把改造手槍，此案已移送地檢署偵辦，然，大安分局本月接獲線報，指稱趙姓小隊長是求績效，栽贓吳嫌擁槍，對此，大安分局主動蒐集相關事證，將其移送台北地檢署偵辦，以釐清真相。

大安分局指出，隊趙小隊長於3月間接獲有人持有槍枝線報，進而循線查獲吳姓嫌犯涉嫌持有改造手槍1支，該案移送地檢署偵辦。

經大安分局專案小組調查，該案關係人堅稱指控，槍枝是趙小隊長提供他人交付吳嫌後才逮捕查辦，稱趙小隊長疑有爭取刑案績效而未恪遵正當辦案程序，涉有違反「槍砲彈藥管制條例」之嫌疑，大安分局為求審慎，於完成調查後，移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

大安分局表示，此案是分局自檢自查案件，對於所屬員警疑涉不法，秉持「勿枉勿縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現維護整飭警紀的決心。