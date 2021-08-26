昨天土地糾紛槍擊案，彰化警分局26日中午12時即在芬園鄉大彰路三段山區民宅由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌並取出作案槍枝。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

昨天土地糾紛槍擊案，彰化警分局26日中午12時即在芬園鄉大彰路三段山區民宅由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌並取出作案槍枝。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

土地糾紛爆槍擊 彰化霹靂小組一日內攻堅逮捕

彰化市彰南路四段的製香廠前空地，25日爆出槍擊案，因土地糾紛談判，吳嫌朝楊姓男子開槍，楊男腹部中彈送醫，警方動員查緝 ，過濾上百只監視器，26日中午12時即在芬園鄉大彰路三段山區民宅由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌並取出作案槍枝。

警方調查，吳嫌作案後返家後與林姓友人南下逃逸，警方下午即在員林市南昌路一帶發現該嫌形跡 ，楊與名58年次林姓友人欲伺機藏匿，故意變裝分頭離開林男女友在員林市的住處，晚間19時許警方在員林市中山南路一處停車場先行攔截林姓通緝犯 ，對空鳴槍1槍並擊破車窗逮捕林嫌並追問吳嫌去向。

警方25日晚間查獲同行友人後，掌握楊的行蹤 ，26日中午12時即在芬園鄉大彰路三段山區民宅由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌並取出作案槍枝。吳嫌生性狡猾 ，逃亡過程均以計程車及步行逃避警方追緝 。警方過濾上百只監視器鏡頭鎖定犯嫌動向後即順利查獲 。

警方清查吳嫌並無任何黑道背景，但有多項廢棄物清理法前科，恐係為謀暴利才租用土地堆置廢棄物 ，與被害人產生糾紛，開槍射擊，警方全力追緝，一日內動用大批警力，順利逮捕犯嫌。