28日國1南下160k苗栗三義路段，發生疑似行車糾紛所引發的槍擊案，受害的黑色休旅車遭槍擊後，造成右後座的乘客遭碎玻璃割傷。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

28日國1南下160k苗栗三義路段，發生疑似行車糾紛所引發的槍擊案，受害的黑色休旅車遭槍擊後，造成右後座的乘客遭碎玻璃割傷。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

中市警局霧峰分局偵辦槍砲案，發現擁槍嫌犯43歲曾姓男子，所使用汽車涉及國道1號高速公路豐原大雅段槍擊案件，24日將他逮補，查獲2支改造手槍及子彈。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

國道一號中山高速公路接連發生槍擊案，警方追查竟然都只因為行車糾紛所致，國道三隊警方調閱相關監視器畫面，30日宣布已逮捕開槍的的李姓男子，訊後依殺人未遂與公共危險等罪嫌移送法辦。

國道三隊刑事組長王以筌指出，28日國1南下160k苗栗三義路段，發生疑似行車糾紛所引發的槍擊案，受害的黑色休旅車遭槍擊後，造成右後座的乘客遭碎玻璃割傷，案發後警方不敢大意，隨即成立專案小組，才查出開槍的黑色轎車，並於29日將開槍的李姓男子逮捕歸案。

王以筌說，初步調查兩車駕駛並無認識，受害的陳姓駕駛開休旅車行駛國１南下三義路段，在變換車道時引發後方的李男不滿，憤而尾隨逼車挑釁，一直逼到台中后里路段時，直接持槍對著黑色休旅車右後玻璃開槍，造成車上19歲的唐姓女子額頭遭破碎玻璃劃傷。

事後還追查出李男的黑色豐田轎車排竟是懸掛另輛馬自達轎車的車牌，最後依《道路交通管理處罰條例》開罰，並吊銷兩車車牌，也起獲李男當時所使用的瓦斯槍，訊後依殺人未遂、公共危險、毀損及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，將李男移送台中地檢署偵辦。

王以筌強調，本月21日另名曾姓男子同樣也是行車糾紛，開槍射傷駕車載女友的李姓男子手腕，這兩起槍擊案都是因行車糾紛引起，警方呼籲這些惡意逼車的車輛及駕駛人勿心存僥倖，國道有完整的監視與車牌辨識系統，「凡走過必留下痕跡」，警方會用最短的時間將其逮捕歸案，並予以嚴懲。