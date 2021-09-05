5日晚間高雄下大雨，一對夫婦駕駛車輛從路竹區往岡山方向，行經高速公路下涵洞，因為誤判涵洞的積水情形，導致汽車拋錨在涵洞內。所幸，警方剛好巡邏經過此路點，將這對夫妻帶回派出所安置，待積水消退後，通報拖吊業者拖吊車輛。
由於該處涵洞地勢低窪，只要下大雨，幾乎逢雨必淹。湖內警分局一甲派出所副所長陳宏南、警員朱皓晨眼見雨勢滂沱，為防止低窪地區積水影響用路人安全，於是加強巡查，到場管制交通。
就當警員到場時，發現一名女子站在涵洞外，另有一名男子正從涵洞積水處走出洞外。原來，這對夫婦行經該涵洞時，誤判積水深度，因此發生車輛拋錨於內的窘境，所幸，兩人僅受到驚嚇，並無任何大礙。
警方表示，此涵洞內最深的積水處約20公分深，汽車老舊或底盤較低的車容易拋錨。湖內警分局長尤啓南表示，請駕駛人途經積水路段勿強行通過，以免發生車輛拋錨或人身的危害，警方於災害應變期間會持續加強巡視轄內易積水路段，並排除相關路障，以保障民眾安全。
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