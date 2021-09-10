為維護行人通行空間和弱勢場所公共安全，新北市交通局今宣布，三重、蘆洲、土城、樹林、鶯歌等6家公托和托嬰中心，13日起實施機車退出騎樓。

停車營運科科長許芫綺表示，三重區私立安貝托嬰中心及三和公共托育中心、蘆洲區私立荳點托嬰中心、土城區私立愛貝比峯廷托嬰中心、樹林區水寶貝托嬰中心、鶯歌區私立精英寶貝國際托嬰中心等，將自13日起實施機車退出騎樓，交通局已加強宣導，也籲請民眾配合。

許芫綺指出，經民意調查，約有7成4的受訪民眾贊成實施機車退出騎樓措施，且有高達9成的民眾支持公托、托嬰中心、長照中心等弱勢場所實施機車退出騎樓，讓受托者及家屬接送在通行上更加安全及舒適。

許芫綺說，新北自2016年起陸續針對護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓重點場域，迄今計有110處，交通局並配合公安小組巡查，一旦發現有違停車輛，即通報警察局取締、拖吊。

交通局表示，若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元，民眾可撥打1999市民專線或110檢舉，警方將派員稽查，逕行舉發。