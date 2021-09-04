北市死亡車禍！行人遭混泥預拌車輾過 當場傷重不治 17:492021/09/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市發生混泥預拌車輾斃行人的意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區長安東路、吉林路口，4日下午4時許發生一起死亡車禍，由52歲楊姓男子駕駛的混泥預拌車，沿長安東路東往西方向要右轉吉林路時，右側車身與一名走在行人穿越道的行人發生碰撞而肇事，救護人員到場，發現行人被預拌車輾過已當場死亡，且幾乎無法以目視辨識其性別。 警方對楊姓駕駛酒測，確認並無酒駕，在死者身上並未找到證件，最後查出死者是39歲陳姓女子並通知家屬，至於詳細車禍發生原因及肇責將由警方調查釐清。 北市發生混泥預拌車輾斃行人的意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 國一彰化段大貨車追撞聯結車 車頭撞爛駕駛遭夾昏 千鈞一髮 基隆成功停車場鋼樑掉落砸3車沒傷到人 #北市 #大貨車 #長安東路 #駕駛 #吉林路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無號誌路口右轉不讓直行車 貨車撞飛機車小黃慘遭波及 10:122021/09/04 社會 國一大車禍！貨車追撞聯結車 車頭全凹駕駛夾駕駛座重傷 07:492021/09/03 社會 與死神擦肩 聯結車起步追撞 女騎士翻滾自救驚險畫面曝光 13:132021/09/04 社會 臉書PO持槍照怒嗆「受夠了！萬華大戰吧」叫囂男下場GG了 10:332021/09/04 社會 北市5公園遊戲場大改造 揪民眾提點子 21:212021/09/03 生活 北市8成幹線公車「嚴重連班」公運處祭新招 12:262021/09/03 生活 直擊》狂男拒檢連撞2警車 警開5槍打爛輪胎逃板橋棄車 08:352021/09/03 社會 超勵志！背負千萬賭債 他當房仲「還款成功」還買房 09:012021/09/04 房產達人 關渡大橋死亡車禍 夫骨折妻頭部重創亡 實體分隔護欄再掀爭議 10:412021/09/04 社會 高雄轎車左轉撞直行垃圾車 待轉區4騎士衰被撞如人肉保齡球釀2傷 09:352021/09/04 社會 死亡個案「校正回歸」衛生局挨轟螺絲鬆 北市府回應了 16:132021/09/03 生活 社會熱門新聞 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 北宜女騎士凌晨自撞墜200米深谷 離奇現身新店無傷 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 北市死亡車禍！行人遭混泥預拌車輾過 當場傷重不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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