北市中山區長安東路、吉林路口，4日下午4時許發生一起死亡車禍，由52歲楊姓男子駕駛的混泥預拌車，沿長安東路東往西方向要右轉吉林路時，右側車身與一名走在行人穿越道的行人發生碰撞而肇事，救護人員到場，發現行人被預拌車輾過已當場死亡，且幾乎無法以目視辨識其性別。

警方對楊姓駕駛酒測，確認並無酒駕，在死者身上並未找到證件，最後查出死者是39歲陳姓女子並通知家屬，至於詳細車禍發生原因及肇責將由警方調查釐清。