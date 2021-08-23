警政署立即通報各地方政府警察局、縣市政府衛生與農政單位，動員全國警察清查上、中、下游業者、通路業者、商店、小吃店。（圖／警政署提供）

中央災害應變中心22日首度查獲含有非洲豬瘟的走私案，部分已銷售全台，警政署署長陳家欽晚間親自主持專案會議，連夜結合各地地檢署、農政單位，截至23日深夜24時，已經清查374處所，查獲6件可疑售品，現已送驗，本日將持續清查。

警政署立即通報各地方政府警察局、縣市政府衛生與農政單位，動員全國警察清查上、中、下游業者、通路業者、商店、小吃店，根據統計資料走私肉品流向涉及全國22個縣市、1338處。而清查的374處包括5間小吃店、49間商鋪、228處住家和92處其他處，共發現6件可疑越南走私肉品案件，相關食品都已依規定送驗。

警政署資料顯示，這6案分別為基隆市查扣月餅2個、待檢驗；南投縣查扣肉鬆8公斤、待檢驗；花蓮縣兩案，各查扣1件肉品約300公克和1件生肉5包（共約2500公克）、待檢驗；台東縣查扣麥片1包、不明液體5小瓶、待檢驗；澎湖縣查扣肉乾製品7包、待檢驗。

其他尚未清查的964處，將於今、明兩天完成所有查扣動作。

警政署在此呼籲，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，恐被處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，共同維護國人健康。