傳出行政院長蘇貞昌18日將接見8位新任警局長；總統府發言人張惇涵表示，府方表示知道此事，也尊重院長的職權。

媒體報導，蘇貞昌18日將接見8新任警局長，宣示人事權，由於縣市局長以往會由現任局長陪同新任人選，拜會縣市首長徵得同意，警政署再將名單送內政部，內政部批准後發布人事令，沒有院長接見的慣例。

外界認為，這次院長「跳過部長」親自接見，是蘇貞昌與內政部長徐國勇角力戰的續集。