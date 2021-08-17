蘇揆18日接見8位新任警局長 府：已知道此事 尊重院長職權 21:152021/08/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆18日接見8位新任局長 府：已知道此事，尊重院長職權。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳出行政院長蘇貞昌18日將接見8位新任警局長；總統府發言人張惇涵表示，府方表示知道此事，也尊重院長的職權。 媒體報導，蘇貞昌18日將接見8新任警局長，宣示人事權，由於縣市局長以往會由現任局長陪同新任人選，拜會縣市首長徵得同意，警政署再將名單送內政部，內政部批准後發布人事令，沒有院長接見的慣例。 外界認為，這次院長「跳過部長」親自接見，是蘇貞昌與內政部長徐國勇角力戰的續集。 趙少康拿阿富汗喻台 蘇貞昌：自己不要內亂、要團結 視察故宮南院 蘇貞昌：建設「台灣雙故宮」 讓嘉義被世界看見 #接見 #院長 #蘇貞昌 #新任 #職權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券拍板定案後 王世堅傻眼：行政院別鬧了 17:132021/08/17 政治 地方、民間加碼 蘇貞昌：五倍券會長胖、長高 11:482021/08/17 政治 罕見！人事未發布 蘇揆已訂18日接見新任8名警察局長 18:222021/08/17 社會 振興券擬10月發放 拖1個半月…餐飲業哀號：太晚了 04:102021/08/17 焦點要聞 逼蘇自打臉 趙少康質疑蔡蘇關係 04:102021/08/17 焦點要聞 五倍券大轉彎 藥師「一個動作」看出玄機：民進黨不演了 08:302021/08/17 政治 改走休閒風視察岸內糖廠影視基地 蘇貞昌笑稱自己像旅人 16:002021/08/17 政治 蘇貞昌好感度創一個月新低 五倍券政策轉彎免付一千元救火 09:282021/08/17 生活 蘇貞昌稱護台不怕被殺被關 他酸：明明才因幾個藍委就怕得架拒馬 11:542021/08/17 政治 蘇貞昌接見AIT處長孫曉雅 感謝美國贈台250萬劑疫苗 20:582021/08/16 政治 半年稅收多2000億卻不發現金 藍委氣炸：該還給老百姓 10:102021/08/17 政治 政治熱門新聞 五倍券拍板定案後 王世堅傻眼：行政院別鬧了 - 政治 不是蘇貞昌！命理師斷言：2024這大咖有帝王之相 - 政治 阿富汗變天綠營竟扯他 藍營大咖一句重話出口 - 政治 5000元振興券10月到手 各縣市、百貨加碼一次看 - 政治 蘇貞昌五倍券殺到黨內血流成河？ 吳子嘉爆民進黨驚人內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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