午後雷雨開炸，氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗中投、嘉義縣、南高屏共10縣市大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹至台中地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局發布新北、桃園、新竹縣、苗中投、嘉義縣、南高屏共10縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率，此外金門、馬祖及南部地區偶有零星短暫陣雨或雷雨。溫度方面，各地高溫31至34度，中午前後感受較為悶熱，請多多補充水分。

同時，遠在換日線附近、太平洋上的熱帶低壓TD-16W，有可能發展成第12號颱風奧麥斯，天氣職人吳聖宇在臉書表示，其路徑大致沿著高壓邊緣向西前進，也就是往台灣的方向直直衝，未來會移動到何處值得觀察。

遠在換日線附近、太平洋上的熱帶低壓TD-16W，有可能發展成第12號颱風奧麥斯，路徑大致沿著高壓邊緣向西前進，也就是往台灣方向過來。(翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書)

至於台灣東南方的擾動92W，吳聖宇表示沒有明顯發展的條件，不過它正沿著高壓邊緣北上，將通過台灣以東向北併入鋒面內，雖然對台灣沒有直接影響，但有讓午後雷雨發展更旺盛一些的可能性。