高市府第5批約1200公斤民生物資，包含冷凍豬肉蔬菜，今天上午由2架黑鷹直升機運補至山區。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

高市府第5批約1200公斤民生物資，包含冷凍豬肉蔬菜，今天上午由2架黑鷹直升機運補至山區。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

連日豪雨造成桃源區明霸克露橋沖斷，居民聯外交通受阻，為照顧復興里、拉芙蘭里及梅山里居民生活，高市府第5批約1200公斤民生物資，今天上午由2架黑鷹直升機運補至山區，包含冷凍豬肉、新鮮蔬菜、米、幼兒奶粉、濕紙巾及衛生棉等民生物資，居民開心表示，終於有新菜色了，但仍期盼路趕快通，恢復正常生活。

載送第5批民生物資及消防人員的2架直升機陸續於今天上午8點55分及9點48分起飛，並已於9點28分及10點28分抵達復興里樟山國小復興分校，其中1架直升機返航時也將需醫護者載送下山，直升機已於上午10點17分降落小港機場，由消防局後送病患至醫院。

「想要冷凍豬肉及新鮮蔬菜！」山區居民向里長及區公所表示，因山區生鮮食品及蔬菜不足，希望可以提供該類物資讓部落孩子及老人能夠均衡營養，需要冷凍肉品及蔬菜的需求。

高雄市府接收到居民需求，社會局在前晚準備第5批物資時，特別調度冷凍豬肉、花椰菜、絲瓜、地瓜、馬鈴薯等新鮮食材，並且也配送山區居民所需之米、幼兒奶粉、濕紙巾、尿布及部落婦女所需的衛生棉等指定物資，今天一早將冷凍豬肉及蔬菜由冷凍物資行動車載往機場上機，物資抵達後由復興里、拉芙蘭、梅山里長協助分送給居民。

社會局表示，高雄桃源區明霸克露橋8月7日斷橋後，為使山區居民民生物資不中斷，高市府自8月8日起已由直升機運補5批共約2800公斤民生物資。

第5批民生物資特別運補居民所需要的冷凍豬肉、蔬菜、奶粉等物資至山區，這段期間社會局也隨時調度物資，並與區公所保持密切聯繫，瞭解交通受阻3里的物資需求調度物資即時協助山區民眾，同心同命，用最快速度協助山區居民生活。