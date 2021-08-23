新北市聯合稽查小組在新莊中正路倉庫查獲大批越南肉類食品。（新北市動保處提供）

國內傳出非洲豬瘟走私肉品案！新北檢查獲一對越籍母女夾帶豬肉製品入境，且在肉品中查驗出非洲豬瘟病毒，刑事局證實，走私肉品不僅進入境內，且已發送全台1000多個處所。

刑事局副局長鄧學鑫表示，查獲走私肉品案後，立即針對各縣市展開中下游追查， 目前共清查小吃店、商鋪、住家共300多個處所，初步發現6件可疑走私肉品案，相關檢體已依規定送驗，俟結果出爐會向社會大眾說明。

新北地檢署也指出，18月19日在新北市新莊區某倉庫，搜索查獲一名鄧姓犯嫌走私香菸及肉品一批，經檢驗，該批走私肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應，已涉及全台21縣市及福建省金門縣等共1338處，統計至昨(22日)24時止，已清查處所數374處(小吃店5處、商鋪49處、住家228處、其他處所92處)，今(23)日將持續清查。

警方將持續請各直轄市、縣(市)政府警察局偕同衛生、農業單位派員針對本案犯嫌之上、中、下游通路全面共同清查所轄處所，針對是否有販售、陳列或寄藏豬肉製品情形展開查緝，如發現應協調主管機關針對非洲豬瘟病毒進行檢驗，並清查前揭肉品之來源。