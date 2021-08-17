台中市大里區文心南路段近日出現幾處坑洞，為進一步釐清原因確保用路安全，市府17日下午4時起封閉文心南路於福田二街至大里區東興路間內側車道，建設局與水利局也共同委託台灣省土木技師公會協助鑑定。（馮惠宜攝）

台中市大里區文心南路段近日出現幾處坑洞，台中市政府初步搶修後，為進一步釐清原因確保用路安全，17日下午4時起封閉文心南路於福田二街至大里區東興路間內側車道，建設局與水利局也共同委託台灣省土木技師公會協助鑑定，將以鑽探等地質探測技術檢測道路路基並進行改善，以確保用路人安全。

大里區文心南路11日才因道路出現大坑洞，造成一名女駕駛駕車栽進洞裡的意外，未料16日下午在相距僅約30多公尺的文心南路1246號、由大里往南區方向的路面又再度出現一個長1.9米、寬1.5米和深1米的坑洞，台中市政府初步搶修後，17日下午4點起封閉部分路段進行道路安檢，水利局副局長韓乃斌、建設局副局長顏煥義也一同到場進行會勘。

水利局副局長韓乃斌表示，大里污水幹管工程於去年9月完工，路面下陷地點離污水下水道幹管相當近，為瞭解下陷原因是地質原因、污水下水道工程還是強降雨所致，因此進一步安排檢修鑑定。水利局已委託公正第三方台灣省土木技師公會協助鑑定，後續會進行鑽探調查等工作，以釐清塌陷形成原因。

建設局副局長顏煥義指出，建設局配合水利局鑑定工程進行內側車道封路，後續會持續進行透地雷達、路面IRI檢測工作，檢測道路面層及基層，並加強道路巡檢作業，透過巡檢工程車輛巡視，每日定時將巡檢結果回報局內，直至文心南路無安全疑慮時解除封路，提供民眾安全、安心的用路環境。

台灣省土木技師公會前理事長林永裕技師說明，經過上次透地雷達掃描找出幾處異常點，預計18日起就這次兩處塌陷處及異常點，使用鑽機實地鑽探，取樣尋找塌陷的可能原因；先前會勘時發現該處原地層是農田，原土層相當軟弱，加上強降雨等原因，原土層變形、變位的可能性較大。

水利局也強調，近日台灣各地皆發生因連日大雨造成道路陷落事件，解決民眾行車安全是最重要的，找出真正原因更是重中之重。