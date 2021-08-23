本土疫情雖然降溫，但有醫生提醒下一個決戰點可能就在秋冬，台北市長柯文哲23日表示，若對於Delta病毒完全不設防會傳染得相當快，這也是他最擔心的，當全台每天確診個案降到個位數，但只要拿下口罩開始辦派對，1個月就夠了，會把全台燒到一塌糊塗。

有醫師在臉書提醒，外籍生準備要回台入學了，下一個決戰點很可能就在秋冬，Ｄelta病毒變種快速，只要5、6個傳染周期沒抓到疫情就會爆棚，最多只要1個月。

柯文哲今指出，純粹從學術來講，新冠肺炎本來就是秋冬的疾病，比較像流感，每年10月到隔年2月是流行頂峰，去年就很明顯是這樣，Delta病毒R0值從2點多提高到5，也就是在完全不設防的情況下，1個可傳染給5個，潛伏期短只要4天，以前是2至7天，若1個可以傳5個，20天內就可以有5的5次方，完全不設防會傳得相當快。

他表示，在秋冬前要相當注意，這也是最令人擔心的，雖然台北確診個案陸續出現＋0，全台新增確診數也降到個位數，但只要大家拿下口罩開始辦派對，1個月就夠了，把全台燒到一塌糊塗。