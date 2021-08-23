8月來到尾聲，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙子座、白羊座、天蠍座在8月下旬運勢越來越旺，9月初會迎接近期人生的小高峰，事業能順利上軌道，賺取大筆財富，過著幸福又順心的日子。

▍1.雙子座

雙子座8月下旬有吉星庇佑，能認識不少新朋友，其中不乏有力人士，對方將對目前的事業有很大的幫助，能帶來更多機會，只要好好把握就能讓一切計畫上軌道，職場上好運連連，順利大賺一筆，未來更是機運不斷，財運亨通，賺錢變得越來越容易。9月有紅鸞星關照，桃花運轉旺，單身者能找到適合又心動的對象，有伴者能和戀人感情增溫，生活順遂，手頭寬裕，過得特別幸福。

▍2.白羊座

白羊座前半年諸事不順，許多計畫都無法順利執行，不過從8月下半旬開始，這些停滯的計畫又開始啟動，而且都能順利上軌道，進行過程不太會遭受阻礙，能順利賺取盈餘。白羊座本身就擅長賺錢、理財，8月下旬財運將會提升，有機會獲得意外收入，像是得到獎金、投資賺錢或彩券中獎，不過要注意千萬別過度揮霍，否則錢來錢去還是無法守財。

▍3.天蠍座

天蠍座前半年的運勢普普通通，沒有特別的起伏，不過8月下旬之後，身邊會出現貴人相助，事業運明顯提升，表現終於被上司看見，能獲得公司的重視，受到同事的尊重和崇拜。8月下旬財運也會增旺，會遇到許多賺錢的機會，好好把握就能讓這段時間的生活更輕鬆。天蠍座實力堅強，本身擁有強運，到了9月可能會遇到影響一生的轉捩點，有望在短時間內致富，改變命運。