基隆市暖暖運動公園體健設施區限14歲以上孩童使用。（陳彩玲攝）

基隆市暖暖運動公園歷經3次變更設計，近日終於進入正驗階段，但有民眾眼尖發現，多數設施插滿告示牌提醒，12歲以下兒童「不宜使用」，許多家長認為失去「兒童」遊戲場的本質，對此，教育處表示，將與設計單位研議，確認是否能修改規定。

基隆市政府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，改善暖暖運動公園地面和設施，並設置兒童遊戲專區，增加兒童遊戲器材，包括全市首見鳥巢式盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、沙坑、體健設施等，營造親子運動空間。教育處表示，公園已進入正驗階段，預計9月中下旬能通過，目前只剩公廁還在施作，但也進入收尾階段，未來將視疫情決定對外開放時間。

孩童們得知消息興奮不已，不過，有民眾發現，許多設施旁的告示牌寫著「12歲以下不宜使用」，包括冒險區的攀爬網、攀爬繩、攀爬快、涵管、滑桿、沙坑、溜滑梯等；其中體健設施區更限14歲以上使用，包含三人扭腰器、漫步機、三人上肢牽引器、天梯。種種規定下，12歲以下孩童只剩鳥巢式盪鞦韆能遊玩，不免讓家長困惑規範的標準從何而來。

對此，基隆市立體育場代理場長郭佳雯表示，冒險區地勢陡峭，考量孩童安全才會特別設定使用規範，將與設計單位研議，是否修正，但沙坑事實上有開放12歲以下孩童使用，她說，應是相關單位誤植於告示牌，將立即修正。

市議員王醒之指出，現實中兒童遊戲場經常是混齡活動，許多孩童也會跑去玩成人的體健設施，因此，「12歲以下不宜」、「適用年齡14歲以上」等使用須知，經常流於形式，建議市府以「正面表述」方式，告訴使用者應如何使用，以及家長可以如何陪伴、共同參與孩子的遊戲活動。