台中捷運綠線正式通車後，綠線延伸線往南延伸至彰化，及往東延伸至大坑。市議員黃健豪10日質詢說，綠線延伸至大坑應盡速興建，除工程問題，面對捷運可能通過28公墓的民俗問題，交通局也應盡快與民政局做好橫向溝通。交通局長葉昭甫說，未來結合捷運成為新的觀光遊憩景點，帶動周邊休閒產業發展。

市議員黃健豪今天市議會交通地政提出質詢，綠線延長至大坑段，需要穿越74號道路，甚至可能穿越墓地，呼籲交通局要特別注意當地的地理問題及民俗觀感，要好好處理避免爭議。

黃健豪說，台中捷運正式通車後，後續路網除了已經進入綜合規劃的藍線以外，綠線延伸線是台中近期內最有可能再度動工的捷運工程，尤其是往大坑延伸的2.5公里，除了人口成長的交通需求之外，同時也兼具觀光需求。

黃健豪說，延伸線預計沿著松竹路往東延伸，但松竹路過了旱溪以後，部分路段是以大排加蓋的形式闢建，工程上可能要往松竹路兩側興建，目前松竹路南側皆為住家大樓，松竹路北側可能成為捷運施作落墩的唯一選擇，另外經過74快速道路，在工程上也必須克服高度的問題。

黃健豪表示，除了接下來道路陡升，且沿途還會經過28號公墓，但此處在地方的推動及民政局規畫下，預計闢建為納骨塔及公園，一旦納骨塔坐落於此，捷運延伸線是否要再穿越納骨塔區，這點交通局應與民政局盡快做好橫向溝通，避免後續爭議延宕重大民政及交通建設。

葉昭甫表示，捷運綠線延伸線可行性研究已獲交通部審查通過，7月14日已依中央審查意見提送修正報告，將以高架方式沿松竹路向東佈設，並由台74線下方穿越後，於大坑經補庫附近抵達終點站，路線長2.49公里、設置2站；路線北側的公墓區目前正辦理遷葬作業，未來改建完成後可搭配大坑登山步道，結合捷運成為新的觀光遊憩景點，帶動周邊休閒產業發展。