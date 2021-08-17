防疫不能多頭馬車！市議員徐瑄灃要求台中市政府採取更積極的防疫作為，建立單一窗口，統整電話、網路及手機，讓快篩、PCR檢測、接種疫苗更為簡便快速，讓想打第一劑、沒打到第二劑疫苗民眾，可以用簡易明確的方式申請施打。

徐瑄灃說，新冠肺炎疫情瞬息萬變，稍微掉以輕心，就會產生防疫破口，造成疫情警戒升級，民眾憂心惶惶，經常不知道哪一個訊息才是正確的，目前，防疫優先，所有管制措施民眾都能克制配合，畢竟這些都是應急權宜措施，最後還是要回復常態。

徐瑄灃指出，防疫成敗在於是否能建構全民防疫力，市民在最短時間完成兩劑疫苗接種成為建構防疫力的成敗關鍵，如何協助市民完成兩劑疫苗接種是當前重點工作。

徐瑄灃提醒，出國需要疫苗接種證明文件，或稱疫苗護照，爾後，出國或是參加大型展演集會活動，都將必須出示疫苗護照，才能參加，已經成為國際趨勢。市民要出國能順利入境外國，民眾接種的疫苗必須是國際認證的。衛生局曾局長回應會朝這方向努力，提供民眾最新正確防疫資訊。