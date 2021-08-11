一名周姓男子2020年6月間開車行經基隆某路段與林姓騎士擦撞，當下以1000元賠錢未果，竟駕車離去，經監理機關裁處，周男要支付國庫1萬元，吊銷駕照3年。周男不服提行政訴訟，基隆地院認裁處無不當，駁回上訴。

判決書指出，周男於2020年6月1日上午8時許，駕駛汽車行經基隆市仁愛區仁愛一路、仁二路之交叉路口，不慎擦撞林姓機車騎士，致其右腳踝擦挫傷，而周男於事故後，僅短暫停留，未下車察看，也未等候警方到現場處理，就逕自離開現場。

經警方告發，涉肇事逃逸的部分，經基隆地檢署予以緩處分確定，並須支付公庫1萬元；依道路交通管理處罰條例第62條、第67條等規定，吊銷駕駛執照且3年不得重新考領駕駛執照。周男不服裁決，遂提起行政訴訟。

周男主張，當時正值上班尖峰時刻，路上車輛相當多，憂心會造成後方車輛阻塞，才在事故當下向詢問林男可否前往海洋廣場等候，但他卻遲遲未等到林男，才先去上班。且工作告一段落後，他亦前往派出所備案，與林男達成和解，但去監理機關換發駕照時才知被裁罰，顯然一事二罰。

交通部公路總局台北市區監理所指出，周男肇事後，並未主動報警，也未等候警察到場，且周男在肇逃案中坦承犯行，肇逃事證明確；周男獲得緩處分後， 依行政罰法裁罰，並無一事二罰的情況。

基隆地院判斷，周與林發生擦撞後有交談，但並無下車的行為，此外，周男向檢警稱，有看到林男腳上有擦傷，曾提議要給1000元遭拒，才向林男提議要去旁邊談，但等了幾秒後，因為要上班便離去。

林男證稱，由於不曉得受擦撞的腳傷勢情況，因此未收下周男交付的1000元，而周男一度稱要陪同前往醫院，卻在聽到他要報警後，提議私下和解，隨後周男將車移往他處後，即不知去向。

法官認為，周男肇逃事實明確，且同時觸犯刑法並違反行政法，前項行為如經不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，得依違反行政法上義務規定裁處。

法官判定，周男因肇逃獲緩起訴處分，因此依道路交通管理處罰條例第62條、第67條，裁處吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照，並未違反依事不二罰原則。認定原裁處無誤，駁回周男上訴。