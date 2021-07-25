梧棲漁港實施人車降載管制，並加強宣導防疫規定。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中梧棲漁港實施人車降載管制，進港人數從1300人降至1000人。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

國內微解封後，台中梧棲漁港假日採買人潮回流近4成，買氣也「微微回溫」，昨日入港總人數達到5400人，較上周4600人更多，最高峰出現在下午5時，達到將近950人。台中區漁會研判，可能烟花颱風遠颺，加上中央宣布7月27日防疫將降為二級，民眾有預期心理，因此人流變多。

梧棲漁港為中部第一大港，設有直銷中心，擁有全國規模最大魚市場，近日因防疫微解封，假日採買人潮回流4成，遭民眾質疑未實施人流控管。為避免防疫鬆懈、人潮群聚，台中農業局與台中區漁會溝通研議後，本周六、日實施人車降載管制。

台中區漁會將直銷區、銷售區及餐飲區的走道面積可容留量1300人扣除目前歇業中的餐飲區面積，降載至1000人，並於單一出入口處設置人流計數器，以確實掌握人車流量。

農業局表示，昨日入港人數達到5400人，較上周4600人多，最高峰出現在下午5時，達到將近950人。台中區漁會研判，可能是烟花颱風遠離，加上中央宣布7月27日防疫將降為二級，悶太久的民眾有預期心理，因此人流變多。

梧棲漁港現人潮，漁獲、鮮食攤商買氣也「微微回溫」，在市府、漁會及台中港務警察總隊漁港中隊協力管制下，整體場域秩序良好，攤商與民眾也相當配合。

除了人車管制，農業局也會同漁會、梧棲安檢所，增加現場舉牌宣導頻率，提醒民眾全程佩戴口罩、快速採買、勿逗留群聚，提高消費者採買魚貨流轉率。農業局呼籲，今日還會繼續實施人車降載防疫管制，仍請民眾配合。