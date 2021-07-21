多數人聽到汽車旅館都會有負面聯想。血管外科醫師吳欣岱自爆，自己很常去汽車旅館，經常一個人帶著包包，躺在汽車旅館的床上敷面膜、看小說，「真的很爽」，並認為每個人都要有一個自己的房間，在沒有任何干擾下和自己對話，她強調每個人的想法不一定一致，「但人生只有一次，應定期詢問自己要的是什麼。」

吳欣岱今（21）日於個人臉書發文透露，自己其實很常去汽車旅館，偶爾會與老公同行，但絕大部分都是一個人去。剛結婚時與老公吵架時，她就會收拾包包，獨自開車前往汽車旅館，櫃檯的員工看到她隻身一人又邋遢的模樣，往往都會很害怕她在裡頭想不開，但她表示在汽車旅館裡，敷著面膜、看看小說漫畫「真的很爽」。

吳欣岱說，疫情爆發初期，就比較少去汽車旅館了，門診空閒時間，會選擇待在車上處理瑣事；直到現在疫情穩定後，才又恢復到汽車旅館的習慣。

吳欣岱引用英國女作家維吉尼亞·吳爾芙（Virginia Woolf）的話說，我認為每個人都要有一個自己的房間，在沒有任何外在干擾的情況下，與自己對話，這才能知道對自己真正重要的是什麼，吳欣岱也強調，每個人狀況不一定一樣，「但人生真的只有一次，真的應該定期問問自己，最想要的是什麼？」

想法曝光後，引發許多網友共鳴，「誰說去汽車旅館一定要幹嘛呢？」、「智慧！自己過得好，身旁的人才會好」、「原來旅館是妳的小小渡假村」、「喜歡這篇文的延伸思考」、「有時候就是想要一個人」。