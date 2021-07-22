大樹(6469)今日除息，開盤參考價為218元，今年全年度營收可望維持3成的高成長，獲利也備受看好，盤中股價最高觸及220元，順利完成填息。

台灣本土疫情5月突然飆高，大樹第2季營收受惠防疫物資需求攀升，刷新單季歷史新高，隨著規模不斷擴大，大樹旗下藥局店效跟著提升，法人樂觀預估，大樹全年度營收將維持3成的高成長，獲利年增率有機會上看4成。大樹去年盈餘將配發每股股利4元，包括現金1元、股票3元。

大樹今年上半年持續展店，目標2022年商圈店要來到240店、社區店50店、特約店150店。去年攜手日本SUGI藥局，朝健康照護型藥局布局，引進逾200個品項，今年上半年商品已上架到50家門市，年底上架門市將達150家門市，SUGI商品的上架種類將會進行滾動式調整。

過去幾年大樹每年店數以30%成長，透過店效維持，帶動營收獲利同比例增加，其中轉型健康照護型藥局共有20家，以產品優化增加客戶黏著度，單店營收獲利皆有明顯成長。大樹持續推進第5代新店型，強調OMO整合，尤其結合健康量測，可望更符合未來消費者對藥局的需求。