聯電(2303)總經理王石表示，第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期聯電毛利成長動能將可持續到第三季。聯電持續樂觀看第三季，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高；聯電估第三季毛利率約在35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電第三季產能利用率在100%，預期結構性的需求仍將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。

聯電總經理王石表示，展望未來，在包含5G和電動車的大趨勢下，第三季的需求仍然強勁，包括8吋及12吋整體供給面緊張狀況預料將會持續。藉由產品組合進一步的優化、降低成本以及生產效率的提升，預期聯電毛利成長動能將可持續到第三季。

聯電總經理王石表示，由於客戶在整合連接裝置和顯示應用的產品上相關22奈米設計定案(tape out)數量的增長，預期未來會有更多的客戶採用聯電22奈米技術。將聚焦於進一步強化聯電在包括OLED display driver、RFSOI、imaging等特殊技術製程的領導地位。

聯電今年資本支出為23億美元、年增約1.3倍。

聯電原先預計，今年資本支出15億美元，用於28奈米產能擴充。上季法說會已宣布將擴充南科廠區產能，也上調今年資本支出至23億美元，其中15%用於8吋產能、85%用於12吋。

聯電於4月28日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，將採28奈米製程、月產能2.75萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計2023年第二季投產，總投資金額將達新台幣1000億元，未來3年聯電在南科的投資金額將達1500億元。

聯電今日舉行法說會公布2021年第二季財報，第二季營收509.1億元創新高，加上漲價效應，毛利率由第二季的26.5%提升至31.3%，歸屬母公司淨利為119.4億元，季增14.5%，每股普通股獲利為0.98元。

聯電上半年營收創新高，獲利年增1.5倍，上半年每股普通股獲利為1.83元。

聯電2021年1~6月合併營收980.05億元，年增13.1%；受惠第一季產能利用率達100%以及第二季達100%以上，加上漲價效應，上半年毛利率達29%，比去年同期的21.2%上升7.8個百分點；營業淨利達189.35億元，年增104.5%；加上業外淨利52.42億元挹注，歸屬母公司淨利為223.71億元，年增151.7%，每股普通股獲利為1.83元。