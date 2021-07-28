軒郁(6703)今日除息，每股配息7.25元，開盤參考價為97.8，第2季配合母親節檔期及618電商年中慶，獲利可望成長，今日開低後一度翻紅至99元，不過，隨著台股跌勢，股價又翻黑，中場過後，跌幅落在1%上下，呈現貼息的狀態。

軒郁以面膜起家，旗下有4個美妝保養品牌、3個保健食品品牌，旗下竹的電商平台iQueen愛女人購物網」業績出色，軒郁上半年業績成長，隨著疫情趨緩，三級警戒降級，實體通路得到適度解封，實體通路業績搭配自家網購業績可望持續增長貢獻營收增加。

軒郁自108年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司，軒郁正式以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團。在疫情來襲的當下，國人重視自身免疫力的提升，旗下保健產品尤其以夜酵素及益生菌為新普利主力產品，營收也因此受惠，對獲利添加動能。

軒郁已成功轉型成為線上與線下高度融合互補的新OMO盈利模式，第2季配合母親節檔期及618電商年中慶，法人預期獲利可望成長。