封測廠力成(6239)2021年第二季財報表現優於預期，公司對下半年展望樂觀，預期營運將逐季成長。2家投顧法人認為力成持續轉型側重邏輯業務發展，可望帶動營運穩健成長，均維持「買進」評等，目標價分別維持140元及128元不變。

雖然台股今（28）日在權值股疲軟下，盤中一度重挫376.17點跌破「萬七」，使力成股價開高上漲2.22％後跟進翻黑下跌3.11％，但績優題材使股價跌勢受控，11點後回守盤上，終場以平盤價112.5元做收，位居封測族群前段班。三大法人本周迄今買超達675張。

力成法說對下半年營運釋出樂觀展望，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，預期下半年營收可望逐季成長。公司因應市場需求將持續擴產，預期邏輯營收貢獻將續升，全年資本支出估自150億元調升至170億元，並將適度漲價反應原材料成本上漲。

投顧法人預期，力成第三季營運成長動能以DRAM及邏輯產品為主，稼動率拉升有助毛利率持穩第二季高檔，看好力成第三季營收季增高個位數百分比，帶動獲利雙位數「雙升」，每股盈餘（EPS）可望突破3元。

投顧法人認為，力成今年記憶體產品營收年增個位數、邏輯產品營收年增雙位數百分比，帶動集團營收年增5～10％創高，毛利率及營益率挑戰近10年高點，帶動獲利年增逾3成、挑戰90億元，每股盈餘估逾11元，雙雙改寫新高。力成不評論法人評估數據。

力成擬配發每股現金股利5元，將於30日除息交易，以今日收盤價計算，現金殖利率約4.44％。投顧法人認為，力成目前評等仍偏低，維持「買進」評等、目標價140元不變。另一家投顧法人看好力成營運穩健成長，維持「買進」評等、目標價128元不變。