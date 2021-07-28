聯電(2303)第二季營收創新高，加上漲價效應，毛利率由第一季的26.5%提升至31.3%，歸屬母公司淨利為119.4億元，季增14.5%，每股普通股獲利為0.98元。

聯華電子今日舉行法說會公布2021年第二季營運報告。合併營收為509.1億元，季增8.1%，年增14.7%；產能利用率達100%以上，毛利率為31.3%，突破3成，營業利益113.13億元，季增48.4%；歸屬母公司淨利為119.4億元，每股普通股獲利為0.98元。

聯電總經理王石表示，來自5G運用與數位轉型的強勁需求，為聯電第二季的營運表現奠定了堅實的基礎。晶圓製造產能利用率超過100%，整體出貨量較上一季成長了3.0%，達到244萬片約當8吋晶圓。在4G/5G智慧手機、固態硬碟和數位電視等整合應用的推動下，28奈米產品的營收持續增長。聯電第二季28奈米晶圓營收佔比維持第一季的20%高水準。

聯電總經理王石表示，第二季持續優化整體產品組合並降低成本，以提升毛利率。聯電2021年上半年毛利總額284億元，比去年同期增加54.5%。

聯電上半年營收創新高，年增13.1%，由於毛利率明顯上揚，加上業外轉為獲利，整體獲利比去年增長幅度更為顯著，上半年獲利年增1.5倍，每股普通股獲利為1.83元。

聯電2021年1~6月合併營收980.05億元，年增13.1%；受惠第一季產能利用率達100%以及第二季達100%以上，加上漲價效應，上半年毛利率達29%，比去年同期的21.2%上升7.8個百分點；營業淨利達189.35億元，年增104.5%；加上業外淨利52.42億元挹注，歸屬母公司淨利為223.71億元，年增151.7%，每股普通股獲利為1.83元。