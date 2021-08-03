被動元件廠禾伸堂(3026)公布上半年財報，Q2歸屬母公司稅後盈餘為5.81億元，季增7%，累計上半年每股盈餘為7.13元；禾伸堂表示，目前被動元件訂單能見度高，但半導體供應仍不穩定，公司將彈性調整，全力支援客戶需求。

受惠於半導體及被動元件終端市場需求強勁，禾伸堂第2季合併營收約44.06億元，合併營業毛利為10.26億元，單季合併毛利率23.3%，營業淨利6.28億元，稅前盈餘6.5億元，稅後盈餘5.68億元，歸屬母公司稅後盈餘為5.81億元，季增7%，年增64%，第二季基本每股盈餘為3.68元。

就產品別來看，被動元件占第2季合併營收37%，主動元件約占26%，系統模組約占24%，其他約占13%。

禾伸堂今年上半年合併營收為88.13億元，年成長29.55%，營業毛利為20.26億元，年成長31.22%，合併毛利率為22.99%，年增0.29個百分點，營業淨利為11.96億元，年成長53.72%，稅後盈餘為11.26億元，年成長70.61%，每股盈餘為7.13元。

展望第3季，被動元件訂單能見度高，但是半導體供應仍不穩定，因此，禾伸堂將持續關注市場狀況，並且快速彈性的調整，全力支援客戶需求。