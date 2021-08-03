光磊(2340)第二季淡季營運下滑，但上半年業績仍比去年同期明顯成長；第二季單季每股稅後盈餘0.49元，上半年稅後淨利4.28億元，年增近1.24倍，每股盈餘1.16元。

光磊第二季營收13.84億元，季減12.5%；單季毛利率逆升至32.37%，稅後淨利1.83億元，季減25%，但較去年同期成長1.6倍，每股稅後盈餘0.49元。

光磊去年進行產品汰弱留強，並全面調漲價格，平均調幅在10～30%，營運調整效應顯現，上半年營收29.67億元，年增16%，毛利率31.84%，較去年同期上升3.97個百分點，稅後淨利4.28億元，年增率123.5%，每股盈餘1.16元。

展望第三季，公司指出，在三級警戒期間，分班分流減產減量，5月營收降至3.3億元，6月之後調整告一段落，營收逐月回溫；第二季為今年季度營運谷底，看好感測產品需求成長，下半年景氣展望審慎樂觀。

光磊總經理黃年宏表示，第三季訂單能見度明朗，對第四季需求看法仍審慎樂觀。針對重複下單問題，因需求暢旺，因此有機會抵銷此疑慮，至於第四季則可進一步觀察市場需求。

光磊總經理黃年宏指出，第二季的訂單並沒有減少，只是訂單出貨時點往後遞延，接下來只要產能恢復，出貨情況就會恢復。此外，由於原物料材料成本持續上漲，不排除下半年會有進一步因應措施。

光磊7月營收5.84億元，年增19.92%，月增7.43%，今年1~7月營收35.51億元，年增17.24%。

光磊總經理黃年宏指出，公司下半年展望審慎樂觀。並希望獲得大股東日亞化的支持、導入最新設備和技術，擴充感測元件相關產能。

光磊預計今年資本支出約8億元，主要將投入感測元件產能擴建計畫，預計新產能將於明年第一季開始接單，明年第二季新產能開始出貨，明年新產能將開始挹注營收。