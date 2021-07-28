IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠載板需求暢旺及漲價效益顯現，2021年第二季稅後淨利持穩18.27億元高檔、每股盈餘（EPS）1.25元，雙創同期次高。累計上半年稅後淨利跳增近2.13倍、達40.11億元，每股盈餘2.73元，雙創同期新高。

欣興董事會亦決議通過四度追加2021年資本支出預算，將總金額追加約17.5億元、達約362.21億元新高，同時初步敲定2022年資本支出預算約297.3億元、預計2023年進機的長交期設備採購訂單約58.51億元，以因應客戶多元化需求、並提升製程能力。

欣興第二季合併營收創240.3億元新高，季增10.12％、年增10.69％，毛利率19.35％、營益率8.51％分創近11年及10年半高點。惟業外收益季減74.86％、年減30.42％，使歸屬母公司稅後淨利18.27億元，季減16.3％、年增27.31％，每股盈餘1.25元，仍創同期次高。

合計欣興上半年合併營收458.53億元、年增8.46％，創同期新高。毛利率18.33％、營益率7.15％，分創近11年、近9年同期高點。配合業外收益跳增11.07倍，使歸屬母公司稅後淨利40.11億元、年增近2.13倍，每股盈餘2.73元，亦雙創同期新高。

欣興受惠載板產品組合轉佳及漲價效益延續，帶動第二季象徵本業獲利的毛利率及營益率續揚，表現符合法人預期。至於業外收益驟減，主因新台幣強升使匯損增至1.83億元、認列減損0.51億元，以及台股震盪致使金融資產帳面價值季減66.31％、但仍年增14.3％。

受惠載板需求持續暢旺，使欣興上半年淡季營運不淡，營收規模創同期新高，毛利率及營益率回升至歷史高點，業外則受惠金融資產帳面價值、採權益法認列轉投資損益均大幅由虧轉盈，抵銷匯損跳增3倍影響，帶動稅後淨利及每股盈餘亦創同期新高。