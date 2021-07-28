長短織物廠得力(1464)28日召開股東會，會中通過資本公積分派現金股利每股0.3元。得力指出，今年接單暢旺，訂單能見度已到第4季，下半年進入旺季，全年出貨量可望超越2019年的高峰；不過，下半年有疫情、匯率、原物料成本三大變數，都可能影響今年的獲利能力。

在UA等主要客戶下單動能增強下，得力累計今年上半年的合併營收50.47億元，年增26.38%。

得力認為，上半年的營運成長強度，加上進入下半年傳統旺季，以目前出貨量的速度，今年全年可望超越2019年的高峰。

不過，近期東南亞地區疫情升高，已對下半年的營運產生干擾；得力越南廠5月產能利用率約7、8成，6月開始下滑到5.5-6成，7月維持這個水準。得力指出，越南廠目前雖正常運作，但當地成衣廠不少因防疫停工，影響布廠出貨，面臨產品完工、貨卻無法出的狀況。

再來，匯率也將干擾今年的營收獲利，根據得力內部計算，今年第1季的平均匯率為28.535，第2季為27.86，第2季毛利率被壓縮的更辛苦。得力預算，最差的結果是，受到匯率影響，即便今年出貨量創下新高紀錄，但換算營業收入可能還是下滑的。

原物料成本攀升更直接衝擊今年的獲利表現，得力指出，雖然公司從去年第4季開始，陸續對不同客戶調漲新產品價格，幅度超過10%，但因訂單時程的先後，新品放量需要經過兩季的時間，漲價效益因此在下半年顯現。而原料成本的上漲，將可能抵消產品報價上漲的利差，減消原本預期的漲價獲利效益。