新冠疫苗意願登記第三輪，已陸續發送預約簡訊給符合資格的民眾，截自昨日17時，已有逾95萬人預約。一名人妻收到簡訊後又驚又喜，更直呼「婆婆還沒收到我先收到」，她急忙到疫苗登記平台預約，但過程中卻頻頻失敗，查詢後才發現，竟然是有人填寫聯絡電話填成她的號碼，令她崩潰直呼「這麼重要的資料也能打錯啦！到底是誰？」

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社》指出，中午收到1922簡訊，內容告知需於20至22日中午12時前，至預約平台完成疫苗接種預約，她既驚訝又納悶，「怎麼這麼快就輪到我？我前天才登記，且婆婆都還沒收到，我就先收到了」，更透露當初填寫意願登記時，僅勾選莫德納，但現在卻是收到AZ預約簡訊。

原PO抱著既然已收到簡訊就去打的想法，開心地至預約登記平台填選接種時段及接種站，豈知，無論她怎麼按都出現錯誤訊息，便上網查詢可能錯誤原因，赫然發現可能是他人填寫意願登記時，誤輸入她的電話號碼，令她崩潰說「這麼重要的資料怎麼會打錯啦？到底是誰，害我高興了0.01秒！」

這段經歷曝光後，意外釣出相似經驗的網友留言，「我也被騙了2次」、「我也是苦主之一，妳不孤單」、「怎麼會有天兵輸錯資料啦」、「繼續和婆婆等通知吧」、「我也是登入很多次都進不去，才發現自己被耍了」等。

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