姪女頭髮死卡在舌頭上爆哭，詭異畫面驚呆網友。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒事不要亂嚼頭髮！一名網友分享姪女很愛咬頭髮，結果突然大哭說舌頭好痛，家人急忙上前檢查，發現竟有一根頭髮死死纏在「舌乳頭」上，神奇又詭異的畫面曝光後，立刻引起網友討論，不少人看了放大鏡下的舌頭都驚呆了。

一名女網友今在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，就讀國小一年級的姪女突然爆哭說「舌頭很痛」，哭到鄰居都要以為是家暴，家人們趕緊上前查看狀況，結果「不得了了！ 頭髮綁在舌頭上的絨毛上了！」

從照片中可見，原PO的家人用手指拉住舌頭，用放大鏡仔細查看才發現，一根短短的頭髮竟在「舌乳頭」上打結了。誇張又神奇的畫面，讓原PO忍不住驚呼太誇張了！沒事真的不要亂咬頭髮，但也覺得事情實在很扯，因此家人們全都笑翻。

貼文引起網友熱烈討論，「這比什麼櫻桃梗打結還要猛欸」、「太神奇了，小孩果然潛力無窮」、「頭髮最後的逆襲」、「原來舌頭長這樣」、「好奇頭髮到底怎麼綁住的」、「把這個給女兒看，她也愛咬頭髮」、「看久了感覺有點頭皮發麻」、「相機的畫素太驚人了」、「這個孩子也太強了」、「這個看久了還有點可怕」、「密集恐懼症」。

另也有不少網友看了忍不住爆笑建議，感覺也不一定要去看醫生，拿根針妥善消毒過後，把頭髮輕輕挑起來，應該就可以解決了。